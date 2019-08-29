Москва, , 13:13 — REGNUM

Определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной есть, заявил 29 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского. Могу сказать, что имеют место определенные контакты», — сказал Песков, добавив, что в Кремле сообщают все подробности, когда будут к этому готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Украина в настоящий момент близки к завершению процесса двустороннего обмена удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33».

Ранее сообщалось, что отбывающий в России срок за терроризм гражданин Украины Олег Сенцов этапирован из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву для обмена с украинской стороной.

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