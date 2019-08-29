Душанбе, , 13:08 — REGNUM

Перспективы развития таджикско-украинских отношений обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и посол Украины в республике Василий Серватюк. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

Глава таджикистанского внешнеполитического ведомства пожелал новому украинскому послу в республике успехов в реализации своей дипломатической миссии. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа посол Украины в Таджикистане Василий Серватюк вручил заместителю министра иностранных дел республики Зохиру Садзода копии верительных грамот.