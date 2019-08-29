Киев, , 13:07 — REGNUM

В новом правительстве Украины, возможно, вообще не будет должностей вице-премьер-министров.

Об этом прессе заявил избранный депутат от партии «Слуга народа», один из лидеров политической силы Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Возможно, их вообще не будет, всех должностей вице-премьер-министров», — сказал Корниенко, не уточнив, как в этом случае перераспределятся полномочия.

Отметим, что в предыдущем правительстве Украины, которое возглавлял Владимир Гройсман, было сразу 6 вице-премьеров.

Напомним, что сегодня, 29 августа, начавшая свою работу новая Верховная рада может назначить и новое правительство страны. Единственным кандидатом на пост премьер-министра является нынешний заместитель офиса президента Украины Алексей Гончарук.