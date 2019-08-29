, 13:04 — REGNUM

Россия и Украина 30 августа проведут обмен удерживаемых лиц, в числе которых будет осуждённый в РФ за терроризм Олег Сенцов. Об этом заявил 29 августа депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз, передает украинский телеканал «Прямой».

По словам Чийгоза, Сенцов переведен в СИЗО «Лефортово» перед обменом. Парламентарий уточнил, что 30 августа украинцы, переданные Россией, «должны прибыть все вместе».

Чийгоз добавил, что процесс обмена может быть скорректирован, но вопрос уже «поставлен на рельсы».

Как сообщало ИА REGNUM, украинский гражданин Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму. Его задержали вместе с членами экстремистской группы в 2014 году.

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