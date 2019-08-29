Женева, Швейцария, 29 августа 2019, 13:01 — REGNUM
Постоянный представитель Индонезии при ООН и других международных организациях в Женеве Хасан Кляйб заявил, что приглашение Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Папуа не имеет ничего общего с нынешней ситуацией в области безопасности, сообщает информационное агентство Antara.
«Это приглашение не связано с нынешней ситуацией в Папуа», — заявил Хасан Кляйб.
По его словам, запланированный в прошлом году визит Верховного комиссара ООН по правам человека в Папуа все еще обсуждается с министерством иностранных дел Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть человек погибли после того, как индонезийские вооруженные силы открыли огонь по демонстрантам в Папуа.
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