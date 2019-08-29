Киев, , 13:00 — REGNUM

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в столице Польши Варшаве, заявили 29 августа в посольстве Соединенных Штатов в Киеве.

«Да, встреча (Трампа и Зеленского) будет в Варшаве, как и сказал (помощник президента США по нацбезопасности) Джон Болтон», — сообщил ТАСС представитель посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины пообещали, что встреча Трампа и Зеленского в начале сентября в Польше будет «нормальной и интересной».

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