Москва, , 12:56 — REGNUM

Одной из причин задержания и ареста журналиста Кирилла Вышинского было стремление разрушить редакцию РИА Новости Украина. Об этом 29 августа заявил сам Вышинский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я выкупался в горячей воде. У меня горячей воды не было последние два-три месяца. Я при этом мылся холодной. У меня простые планы — я решаю юридические и бытовые формальности, так как я больше года был в тюрьме, — признался Вышинский. — Я должен решить несколько юридических проблем. Я встретился ещё не со всеми близкими. Дальше я хочу вернуться в активную профессию — в журналистику. Одна из причин моего задержания и моего ареста была в том, чтобы разрушить редакцию. Были проведены обыски во всех офисах редакции. Вся компьютерная техника, которая была в офисе, превращена в груду железа. Это ничего не дало следствию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Вышинского, его арест мог быть политическим проектом предыдущей администрации президента Украины: журналиста фактически хотели использовать в качестве «обменного фонда», чтобы вернуть на Украину преступников, которые были осуждены в РФ.

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