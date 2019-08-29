Москва, 29 августа 2019, 12:56 — REGNUM
Одной из причин задержания и ареста журналиста Кирилла Вышинского было стремление разрушить редакцию РИА Новости Украина. Об этом 29 августа заявил сам Вышинский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Вышинского, его арест мог быть политическим проектом предыдущей администрации президента Украины: журналиста фактически хотели использовать в качестве «обменного фонда», чтобы вернуть на Украину преступников, которые были осуждены в РФ.
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