Минск, , 12:54 — REGNUM

Визит президента Белоруссии в Польшу в нынешних обстоятельствах мог бы поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 29 августа, комментируя решение Александра Лукашенко.

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии отклонил предложение посетить Польшу и принять участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине начала Второй мировой войны.

«Президент Белоруссии — политик чуткий, тонко чувствующий нюансы обстоятельств — как внешних, так и внутренних. Он прекрасно понимает, что его поездка в Польшу в условиях, когда туда не пригласили президента России, нанесла бы его авторитету непоправимый урон. Дело, однако, как я думаю, не только в солидарности с Россией. Вспомним, что происходит с памятниками воинам Красной Армии в Польше — а ведь среди тех, кто освобождал эту страну от гитлеровцев, было очень много белорусов! Разве можно прощать такое отношение?

Вспомним и том немаловажный факт, что западная часть Белоруссии в 1920 — 1939 годах находилась под польской оккупацией, ставшей результатом интервенции поляков в Россию в 1919 году. Итоги этой интервенции были поддержаны Западом, Россия тогда была не в состоянии что-либо противопоставить этому консолидированному давлению, но факт остаётся фактом: в 1939 году Советский Союз и Белоруссия в качестве одной из его республик возвращали своё. Варшава сегодня называет это «нарушением международного права».

Согласиться с этим и поставить под сомнение свой суверенитет и территориальную целостность? Может быть, киевские власти на это пойдут, но Александр Лукашенко точно нет», — отметил Михаил Демурин.