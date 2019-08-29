Цхинвал, , 12:50 — REGNUM

29 августа в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии грузинские службы продолжают строительство полицейского блокпоста. В целях обеспечения безопасности граждан Южной Осетии, проживающих в приграничных населенных пунктах, в месте инцидента находится сводный отряд комитета госбезопасности Южной Осетии КГБ, подразделения ОМОН и другие структуры силовых ведомств республики. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на КГБ Южной Осетии.

«Грузинская сторона осуществила отвод тяжелой строительной техники с места возведения полицейского блокпоста в сторону Грузии. Работы по оснащению объекта полиции не прекращаются, прибыла новая смена рабочих, ведется разгрузка стройматериалов. Происходит дооборудование дороги, ведущей в сторону блокпоста», — говорится в сообщении комитета госбезопасности.

Напомним, 28 августа МИД расценил предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявил, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты контрмеры по защите территориальной целостности и обеспечению безопасности граждан Южной Осетии.

29 августа в приграничном с Южной Осетией грузинском населенном пункте Эргнети проходит встреча в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), где представители Южной Осетии намерены требовать незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии с приграничной территории и прекращения там строительных работ.

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