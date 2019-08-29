Берлин, , 12:50 — REGNUM

Одиннадцать единиц огнестрельного оружия числятся пропавшими из арсенала федеральной полиции Германии. Это следует из ответа правительства на запрос депутатов бундестага, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung.

«В настоящее время десять единиц служебного оружия федеральной полиции (с соответствующими им патронами 9×19 мм) зарегистрированы как украденные», — цитирует газета ответ. Еще один пистолет пропал при передаче полиции оружия от поставщика.

«Каждое украденное или потерянное полицейское оружие — это слишком много. Даже один пистолет может нанести большой ущерб, а в особенности если он украден вместе с патронами», — прокомментировал эту ситуацию спикер Свободной демократической партии Германии по внутриполитическим вопросам Константин Куле.

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