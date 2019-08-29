Бишкек, , 12:46 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении командира воздушного судна авиакомпании «TEZ JET» Дмитрия Палашкина медалью «Эрдик» («За мужество»). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что пилот получил награду «за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».

ИА REGNUM напоминает, что 1 марта 2018 года у пассажирского самолета авиакомпании «Tez Jet», следовавшего по маршруту «Бишкек — Баткен», во время полета отказал один из двигателей.

Пилоту Дмитрию Палашкину удалось посадить находившееся в аварийном состоянии воздушное судно в аэропорту «Манас» около столицы Киргизии. Никто из 96 пассажиров и членов экипажа не пострадал.