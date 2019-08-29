Киев, 29 августа 2019, 12:53 — REGNUM
Ни минские договорённости, ни «нормандский» формат переговоров Украине ничего «не дадут», заявил первый президент страны Леонид Кравчук 29 августа в интервью украинской газете «Сегодня».
Он отметил, что Минские соглашения, направленные на урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе не являются первоочередными, поскольку не были подписаны ни президентами, ни министрами иностранных дел.
Он добавил, что таким образом не может быть обеспечено выполнение интересов Украины.
Кравчук уклонился от ответа на вопрос об автономии ДНР и ЛНР, заявив, что эти регионы уже никогда не будут прежними, а также, что он против федерализации Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, также, как и его предшественник Пётр Порошенко, не будет выполнять Минские соглашения, поскольку они предусматривают придание Донбассу особого статуса.
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