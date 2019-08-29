Киев, , 12:53 — REGNUM

Ни минские договорённости, ни «нормандский» формат переговоров Украине ничего «не дадут», заявил первый президент страны Леонид Кравчук 29 августа в интервью украинской газете «Сегодня».

Он отметил, что Минские соглашения, направленные на урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе не являются первоочередными, поскольку не были подписаны ни президентами, ни министрами иностранных дел.

«Параллельно с минскими договорённостями действует «нормандский формат». Вы читали хоть один документ, принятый в этом формате? Я не читал. Они (лидеры стран нормандской четвёрки — ИА REGNUM ) поговорили, потом едут каждый в свою страну и толкуют то, что они обсудили, по-разному», — добавил Кравчук.

Он добавил, что таким образом не может быть обеспечено выполнение интересов Украины.

Кравчук уклонился от ответа на вопрос об автономии ДНР и ЛНР, заявив, что эти регионы уже никогда не будут прежними, а также, что он против федерализации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, также, как и его предшественник Пётр Порошенко, не будет выполнять Минские соглашения, поскольку они предусматривают придание Донбассу особого статуса.

Читайте также: Ни Порошенко, ни Зеленский не выполнят Минские соглашения — Коломойский