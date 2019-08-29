Оренбург, , 12:43 — REGNUM

Горсовет Оренбурга назначил дату заседания, на котором прекратят депутатские полномочия Романа Цуканова. Депутатский корпус соберется 10 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского совета.

Напомним, весной 2019 года Цуканов вошел число участников предварительного голосования партии «Единая Россия», которое проводилось в преддверии губернаторских выборов. Победу в праймериз одержал врио губернатора Денис Паслер. Его партия и выдвинула в качестве кандидата.

В начале июня Роман Цуканов покинул пост начальника оренбургского филиала Почты России и перешел на работу в правительство региона. В настоящее время он является заместителя начальника управления внутренней политики.

Поскольку совмещать депутатский и государственную гражданскую службу нельзя, то было подано заявление о прекращении депутатских полномочий. В городском совете Оренбурга Роман Цуканов являлся председателем комитета по местному самоуправлению и правотворчеству. На это место предложена кандидатура депутата Алексея Чистякова.

Добавим, Цуканов прошел в горсовет по партсписку. После того, как мандат будет отозван, партия и избирком примут решение о передаче мандата другому кандидату «Единой России».