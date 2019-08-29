Киев, , 12:42 — REGNUM

Снятие с Кирилла Вышинского всех обвинений станет ударом не только по экс-президенту Украины Петру Порошенко, но и по его западным покровителям, самому журналисту стоило бы при этом остаться на Украине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 29 августа, комментируя сообщения о возможном обмене журналиста.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook написала, что освобождение Вышинского из-под стражи под личное обязательство связано с его предстоящим обменом. Позднее она удалила эту запись.

Одно из предположений состоит в том, что фактически Вышинский будет обменян на Олега Сенцова. Сам журналист сказал, что считает себя невиновным и к участию в обмене не стремится.

Надеюсь, что в истории с Кириллом Вышинским во главу угла будет поставлена задача восстановления законности и, соответственно, содействие наказанию тех, кто устроил это противоправное судилище. Нормальный итог этого дела, то есть снятие с Вышинского всех обвинений, если таковое будет иметь место, станет сильным ударом не только по Петру Порошенко и его покровителям в Западной Европе и США. Он станет ударом и по многим и многим бездумным исполнителям, вставшим на службу делу украинского шовинизма. Это было бы очень важно.

Другими словами, включение Кирилла Вышинского в список для обмена было бы неправильным решением. Судя по сообщениям СМИ, однако, он и сам выступает против этого, заявил о желании оставаться на Украине, продолжать участвовать в судебном процессе. Такая позиция человека, проведшего более года в украинской тюрьме, заслуживает глубокого уважения.

Не следует переоценивать принятого в Киеве решения об изменении меры пресечения Кириллу Вышинскому. Неправильно было бы также проводить какие-либо параллели между его историей и какими-либо другими делами. Показать дурь Петра Порошенко и его окружения — это в интересах самого нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Поощрять его за исправление ошибок того режима, от которого он, по большому счёту, пока никуда не ушёл? С какой стати?» — отметил Михаил Демурин.