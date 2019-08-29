Бишкек, 29 августа 2019, 12:40 — REGNUM
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении медалью «Данк» («Слава») солистов Центрального оперного театра Китая Ли Шуана, Юй Цзинжэня и Яо Хуни. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Помимо них награждены почетной грамотой Киргизской Республики солисты театра Гэн Чжэ и Го Чэнчэн.
Отмечается, что государственные награды китайские артисты получили за вклад в укрепление дружественных связей и взаимообогащение национальных культур между Киргизией и Китаем, а также за популяризацию киргизского эпоса «Манас»