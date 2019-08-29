Киев, , 12:37 — REGNUM

Вопрос об обмене граждан России и Украины обсуждается на самом высоком уровне, но окончательный вариант не готов. Об этом 29 августа заявил один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов в Верховной Раде. Видео с ответом разместили на канале 112.ua.

Оппозиционный политик отметил, что вопросом занимаются власти Украины, в том числе президент страны Владимир Зеленский и его команда, но окончательный вариант договоренностей еще не готов.

Напоминаем, 28 августа адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы трех задержанных на Украине граждан, сообщил, что обмен срывают представители украинской стороны, которые хотят «обрушить» рейтинг Зеленского.