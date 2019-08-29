Киев, , 12:44 — REGNUM

Окончательного решения о выдаче Украине осужденного в России за терроризм Олега Сенцова еще нет. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала News One.

По его словам, Россия и Украина ведут переговоры об обмене удерживаемыми лицами, но вариант этой процедуры пока не согласован. Переговорами занимается действующая украинская власть, президент Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, есть ли в списках на обмен Сенцов, Медведчук сказал, что окончательно для названного человека «пока не решена судьба».

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму среди членов диверсионной группы, готовившей теракты на полуострове. Российский суд приговорил его к 20 годам колонии. 29 августа появились сообщения об этапировании Сенцова в Москву для обмена с Украиной.

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