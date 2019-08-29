Республика Бурятия, , 12:34 — REGNUM

В Монголии завершилась активная фаза совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2019». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа России.

В ходе манёвров, войска двух стран под прикрытием штурмовой авиации и самоходной артиллерии захватили плацдарм у условного незаконного вооружённого формирования. После чего отходящие группы боевиков были уничтожены огнём систем «Град» и 152-мм самоходных гаубиц «Акация».

"Затем вертолеты Ми-8амтш высадили тактический десант в труднодоступной горной местности. Разведчики провели «зачистку» района от условных диверсионно-разведывательных групп», — отметили в ВВО.

После завершения операции, в городе Чойбалсан прошёл парад военной техники, на который пришло посмотреть более 10 тысяч местных жителей и гостей город.

Добавим, что военные учения в этом году совпали с 80-летним юбилеем празднования победы советско-монгольских войск на Халхин-Голе. В связи с этим российскими военными был сформирован поисковый отряд, который участвовал в поиске и перезахоронении останков советских солдат, погибших в боях с японскими агрессорами.

Как также сообщало ИА REGNUM, ранее пилотажная группа «Русские витязи» устроила воздушный праздник для жителей Монголии. Среди зрителей был в том числе и президент страны Х. Баттулга.

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