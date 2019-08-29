Вильнюс, , 12:33 — REGNUM

Литовский парламентарий Повилас Урбшис зарегистрировал в парламенте Литвы предложение изменить законодательные акты, которые регламентируют призыв в литовскую армию, предлагая значительно сузить возраст призывников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Урбшис предлагает призывать на воинскую службу молодых людей в возрасте 19−21 годов, а не 19−26 лет, как сейчас. Политик аргументировал своё предложение тем, что призыв молодых людей, которым 23−25−26 лет приносит им непропорциональный вред. Множество из них уже создали семьи, работают, имеют финансовые обязательства перед кредитными организациями.

Из-за призыва они лишаются работы, семья набирает долги, поскольку выжить на воинское пособие невозможно, кредитные организации считают пени за просроченные платежи. Кредиты и работа по литовским порядкам не являются причиной откладывания службы в армии. В Литве она длится девять месяцев.

За неполные 8 месяцев 2019 года в Литве зарегистрировано уже 6,8 тыс. уклонистов. За весь 2018 год их было 7,4 тыс. человек.