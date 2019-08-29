Киев, , 12:31 — REGNUM

Дату, когда должен состояться обмен заключенными между Россией и Украиной, сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз 29 августа во время трансляции канала «Прямой», отвечая на вопросы журналистов возле нижней палаты парламента.

По его словам, это должно произойти уже в пятницу, 30 августа. Народный избранник отметил, что все еще может измениться, но вопрос «поставлен на рельсы». Более точную информацию он сообщить отказался.

Напомним, что ранее Ахтем Чийгоз был осужден на 8 лет за организацию беспорядков в Крыму незадолго до референдума о воссоединении с Россией в 2014 году. Впоследствии был освобожден в результате обмена с Украиной.