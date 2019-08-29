Джакарта, , 12:30 — REGNUM

Индонезия и совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) договорились об укреплении экономического сотрудничества путем подписания меморандума о взаимопонимании по механизмам консультаций между правительством Индонезии и секретариатом ССАГПЗ, сообщает информационное агентство Antara.

«Подписание соглашения о создании механизма консультаций знаменует новую эру партнерства между Индонезией и государствами Персидского залива», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Ежегодные консультации высокого уровня между Индонезией и странами Персидского залива являются ежегодным форумом для обсуждения различных событий в сфере экономического сотрудничества и развития стабильности и безопасности в регионе.

На встрече с генеральным секретарем ССАГПЗ Абдул-Латифом бен Рашидом Аль Заяни в Джакарте министр иностранных дел Индонезии обсудила возможность создания структуры экономического партнерства, включая соглашение о свободной торговле и соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и странами Персидского залива.

За последние два года товарооборот между Индонезией и странами Персидского залива увеличился на 40% с 8,68 млрд долларов США в 2016 году до 12,15 млрд долларов США в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудила ситуацию в Палестине с генеральным секретарем совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ССАГПЗ, международной организации, в которую входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

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