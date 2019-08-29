29 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Кооперация Турции с Россией по проекту турецкого истребителя пятого поколения TF-X вполне логична. Попытка участвовать в программе производства американского истребителя F-35 была неудачной для Анкары. Как оказалось, данная программа, предполагает под собой сильную форму колониальной зависимости и передачу части государственного суверенитета Соединённым Штатам

Владимир Васильев, , 14:03 — REGNUM

Москва может оказать помощь Анкаре в создании истребителя пятого поколения собственной разработки. Данное заявление на авиасалоне МАКС-2019 28 августа 2019 года сделал Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

ВВС Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Шугаев также уточнил: «У них (Турции) есть проект TF-X, мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать эти темы. Тем более, что вчера два лидера подчеркнули, что промышленное сотрудничество двух стран возможно и желаемо. Наша промышленность, в принципе, готова».

Дмитрий Шугаев Fsvts.gov.ru

Проект истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter — Experimental) Анкара представила в 2013 году. За шесть лет работы над этой задачей удалось создать полноразмерный макет боевой машины, который впервые был продемонстрирован 17 июня 2019 года на Парижском международном аэрокосмическом салоне.

В своем выступлении по данному поводу президент и генеральный директор Turkish Aerospace Industries, головного разработчика TF-X, сказал, что первый самолет появится уже в 2023 году, первый полет ожидается в 2025 году, а ввод в эксплуатацию — в 2028 году.

Истребитель пятого поколения TF-X Tai.com.tr

Следует заметить, что в ноябре 2017 года министр обороны Турции Нуреттин Джаникли называл другие даты, в частности, он заявил: «Проект будет реализован в максимально сжатые сроки. Никаких задержек не планируем. Основная цель — осуществить первый полет к столетию создания Турецкой Республики в 2023 году». Таким образом, на сегодняшний день проект TF-X отстает от ранее объявленного графика на два года.

Нуреттин Джаникли Msb.gov.tr

Предварительно названы некоторые приблизительные характеристики турецкого истребителя пятого поколения. Это будет тяжёлая многофункциональная ударная двухмоторная боевая машина. Её максимальная взлётная масса превысит 27 тонн. Максимальная высота полёта будет 17 километров, максимальная скорость — до 2 махов. Длина самолёта — 21 метр, размах крыла — 14 метров. Ряд экспертов отмечают, что профиль данного истребителя похож и на американский F-22, и на китайский FC-31.

Планы в отношении TF-X у турецкого военно-политического руководства весьма амбициозные. Анкара намерена приобрести для собственных потребностей от 200 до 250 этих истребителей. Планируется, что первые TF-X поступят в полки уже в 2029 году. Для сравнения: Вооруженные силы РФ пока заказали только 76 истребителей пятого поколения Су-57.

Истребитель Су-57 Mil.ru

Однако проект TF-X технически очень сложен для Турции. Прежде всего, Анкара никогда не строила ни одного истребителя. Как верный член НАТО, она традиционно использует американские F-16 и собиралась перейти на F-35.

Истребитель F-16 Af.mil

Далее. Истребитель пятого поколения должен соответствовать целому ряду критериев, перечислять которые можно довольно долго. Чтобы создать такую серийную машину, необходимо развить несколько областей промышленности — от полимеров и выпуска алюминиевых сплавов до элементной базы и, прежде всего, двигателестроения. Если говорить о двигателе, то цикл разработки подобного промышленного изделия ещё длиннее, чем у нового самолёта.

На сегодняшний день двигатели для истребителей пятого поколения смогли создать только две страны. Это США и Россия. По имеющейся информации, Китай для истребителей пятого поколения пока использует российские двигатели.

При этом на российский Су-57 сейчас устанавливаются двигатели АЛ-41Ф1 («изделие 117»). Похожими двигателями оснащаются истребители Су-35С. Ожидается, что испытания двигателя второго этапа для Су-57 — «изделия 30» — закончатся в 2021 году. Его тяга будет в 10 раз больше собственного веса.

Истребитель Су-35С Mil.ru

В проекте TF-X компания Turkish Aerospace Industries по целому ряду вопросов выполняет формальную функцию разработчика. Ведущую роль здесь играют зарубежные специалисты, имеющие соответствующий опыт. В то же время это создает риски для проекта с учетом экономических, юридических и политических факторов.

Например, вопросом создания нового турбореактивного двигателя для TF-X занимается турецкая компания Kale Group совместно с несколькими зарубежными организациями. Однако в марте 2019 года британская компания Rolls-Royce вышла из программы разработки двигателя.

Можно предположить, что с производством фюзеляжа TF-X проблем не будет, так как Turkish Aerospace Industries занималась производством центральной части фюзеляжа для F-35. Технологию и полученные знания можно теперь будет использовать для создания отечественного истребителя.

Что касается в целом технологий, необходимых для создания турецкого истребителя пятого поколения, то стоит обратить внимание на высказывание Сергея Чемезова, руководителя ГК «Ростех», которое он сделал в начале мая 2019 года.

Сергей Чемезов Kremlin.ru

Сергей Чемезов озвучил следующее: «Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договорённостей, к которым придут стороны в ходе переговоров». В данном случае речь шла о возможности локализации производства и частичной передачи технологий по проектам зенитно-ракетной системы С-400 и истребителя пятого поколения Су-57.

Таким образом, кооперация Турции с Россией по проекту турецкого истребителя пятого поколения TF-X вполне логична. Попытка участвовать в программе производства американского истребителя F-35 была неудачной для Анкары. Как оказалось, данная программа предполагает под собой сильную форму колониальной зависимости и передачу части государственного суверенитета Соединённым Штатам.