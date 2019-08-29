Москва, , 12:23 — REGNUM

Адвокат Валентин Рыбин, защищающий троих задержанных на Украине граждан, 29 августа телеканалу «Россия-24» сообщил количество граждан России из числа заключенных, которых решено обменять.

«Мы говорим о том, что в возможном обмене примет участие 12 граждан Российской Федерации», — сказал он. Адвокат также отметил, что речь идет о лицах, которых украинское правосудие обвинило в причастности к конфликту на Юго-Востоке страны, либо в государственной измене за смену гражданства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что между представителями РФ и Украины якобы обсуждалась формула обмена «33 на 33». На Украине в рамках обмена планируют освободить 24 украинских моряка, которые были задержаны в ноябре 2018 года за участие в инциденте в Керченском заливе.

28 августа Валентин Рыбин сообщил, что с украинской стороны имеются попытки сорвать обмен.