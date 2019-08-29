Киев, , 12:23 — REGNUM

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко показал заявление об отставке во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое транслировалось 29 августа на Youtube-канале журналиста.

Заявление подписано 29 августа. В нём Луценко просит уволить его по собственному желанию на основании пункта первого части первой статьи 42 закона Украины «О прокуратуре».

Напомним, ранее Луценко заявлял, что уйдёт в отставку как только начнёт свою работу Верховная рада IX созыва.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты нового созыва Верховной рады принесли присягу и начали работу.

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