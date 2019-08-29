Киев, , 11:59 — REGNUM

Партия «Слуга народа» официально предлагает избрать новым премьер-министром Украины Алексея Гончарука.

Алексей Гончарук President.gov.ua

Об этом сообщил прессе в Раде сегодня, 29 августа, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стефанчук заявил, что кандидатура Гончарука уже официально внесена на рассмотрение парламента.

Для положительного голосования надо получить как минимум 226 голосов народных депутатов, при том, что фракция «Слуга народа» имеет 254 депутатских мандата.

В настоящий момент Гончарук занимает должность заместителя главы офиса президента Украины. Потенциальному премьеру всего 35 лет, он может стать самым молодым главой правительства Украины в истории.

Украинский эксперт, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отмечает, что в сравнении с другими кандидатами Гончарук был единственным представителем команды Зеленского.

«А у Зеленского есть важный критерий — он доверяет только своим, тем, кого он лично знает. Потому что не все люди, с которыми он работал, прошли это испытание», — заявил эксперт в комментарии «Главреду».

Также политолог отмечает важность того, что Гончарук зарекомендовал себя как командный игрок и профессионал.

«То, что он… не выказывал особых амбиций и не требовал для себя особых полномочий, но в то же время демонстрировал готовность сотрудничать, причем не только с ключевыми фигурами в офисе президента, но и, насколько мне известно, он очень положительно общался с будущими депутатами «Слуги народа» в Трускавце», — добавил Фесенко.