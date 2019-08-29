Сеул, , 12:05 — REGNUM

Вчера, 28 августа, замглавы МИД Республики Корея Чо Сэ Ён провел переговоры с послом США Гарри Харрисом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства страны.

По их словам, в рамках встречи представители двух стран обсудили решение Сеула относительно прекращения обмена разведданными с Японией.

Замминистра отметил, что данное решение было принято в рамках осложнений отношений с Японией, и оно никак не связано с союзом США и Южной Кореи.

Кроме того, Чо Сэ Ён призвал американскую сторону воздержаться от дальнейших высказываний относительно прекращения сотрудничества Южной Кореи и Японии в рамках соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA). Также замглавы МИД Южной Кореи затронул недавние заявления представителей Госдепартамента и президента США относительно совместных учений на островах Токто.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп назвал данные учения «пустой тратой денег», а представители Госдепа — «непродуктивными» и «усугубляющими ситуацию».