Нур-Султан, , 11:52 — REGNUM

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал ядерные державы отказаться от модернизации ядерных комплексов, сообщает 29 августа агентство «Казинформ».

Бывший глава республики также призвал лидеров ядерных держав ликвидировать инфраструктуру испытательных полигонов. Назарбаев также подчеркнул, что миру нужен работающий механизм жёстких мер против распространения ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Нур-Султане проходит церемония вручения Назарбаевской премии за безъядерный мир. Во время выступления Нурсултан Назарбаев призвал ядерные державы обсудить в Нур-Султане вопрос разоружения и нераспространения.

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