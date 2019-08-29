Киев, , 11:52 — REGNUM

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена внести на рассмотрение Верховной рады закон о сокращении числа депутатов парламента с 450 до 300, заявил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук 29 августа в комментарии «РБК-Украина».

Верховная рада Иван Шилов © ИА REGNUM

"Прежде всего, речь идёт о сокращении корпуса депутатов до 300 человек, в части наличии дополнительных оснований для лишения статуса нардепа — кнопкодавство и прогулы, внесение как отдельного субъекта законодательной инициативы народа Украины», — рассказал он.

Депутатов также хотят заставить голосовать по отпечатку пальца, предотвратив так называемое «кнопкодавство».

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Слуга народа» намерена внести 465 изменений в конституцию Украины. Украинские эксперты раскритиковали такое количество изменений, назвав это «правовым беспределом».

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