Киев, 29 августа 2019, 11:52 — REGNUM
Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена внести на рассмотрение Верховной рады закон о сокращении числа депутатов парламента с 450 до 300, заявил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук 29 августа в комментарии «РБК-Украина».
Депутатов также хотят заставить голосовать по отпечатку пальца, предотвратив так называемое «кнопкодавство».
Как сообщало ИА REGNUM, партия «Слуга народа» намерена внести 465 изменений в конституцию Украины. Украинские эксперты раскритиковали такое количество изменений, назвав это «правовым беспределом».
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