Москва, , 11:51 — REGNUM

России выгодно увеличить свою долю поставок военной техники и, в частности, самолётов Су-35 или Су-57 на турецком рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова Эрдогана о возможной покупке российских истребителей .

«Объем российского оборонного экспорта традиционно составляет $15−18 млрд. в год. Да, пока это не уровень показателей таких компаний как «Роснефть» или Газпром. Но тоже не самые плохие деньги.

Су-35 уже поставляется в Китай, в ближайшее время не исключен экспорт в Индонезию, Индию и Малайзию. При этом российский оборонный экспорт в Турцию нельзя рассматривать отдельно от связки Анкара-Баку и другие проектов, прежде всего, конечно «Турецкий поток».

К тому же Россия и Турция на деле стараются отказаться от расчетов в долларах, делая выбор в пользу национальных валют или евро.

Но самый главный аспект геополитический — учитывая амбиции Эрдогана, останется ли Турция в НАТО или станет самостоятельным геополитическим игроком. Вопрос остаётся открытым», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка у России самолётов Су-35 и Су-57 вполне возможна.

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