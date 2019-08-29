Джакарта, , 11:49 — REGNUM

Король Малайзии Абдулла восхитился архитектурой индонезийского храма Боробудур во время визита в город Магеланг провинции Центральная Ява, сообщает информационное агентство Antara.

«Король очень восхитился архитектурой», — заявил губернатор Центральной Явы Ганджар Праново, который сопровождал короля Малайзии в храм Боробудур.

Губернатор заявил, что визит малайзийского короля в храм Боробудур носил преимущественно туристический характер.

«Король сразу же пригласил нас подняться на верх, он был очень впечатлен Боробудуром, особенно тем, что храм был построен сотни лет назад без использования инструментов», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Малайзиивстретился с губернатором Джокьякарты султаном Хаменгкубувоно X во дворце Джокьякарты.

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