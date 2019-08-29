Киев, , 11:45 — REGNUM

Новым министром энергетики и угольной промышленности Украины может быть назначен избранный депутат партии «Слуга народа» Алексей Оржель.

Об этом 29 августа сообщили сразу несколько центральных СМИ Украины.

Отмечается, что Оржель с 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). До этого и по настоящий момент является главой Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководителем сектора «Энергетика» офиса эффективного регулирования (BRDO).

Ранее источники и близкие к «Слуге народа» политики сообщали, что новым министром энергетики Украины может стать Всеволод Ковальчук.

Сегодня в комментарии прессе представитель президента в Кабмине Андрей Герус дал понять, что эта информация не соответствует действительности.

«Я думаю, что нет, увидите. Подождем час и увидим», — сказал Герус.

К кандидатуре министра энергетики Украины приковано отдельно внимание, поскольку страна находится на пороге очередного энергетического кризиса — с 1 января 2020 г. закончится контракт на транзит газа с Россией, также недавно выяснилось, что у Украины в настоящий момент беспрецедентно низкие запасы угля на зиму.