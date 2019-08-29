Хельсинки, , 11:33 — REGNUM

Одной из тем на неформальных переговорах глав Минобороны стран Евросоюза в Хельсинки будет обеспечение безопасности морского судоходства в Ормузском проливе, сообщила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«В наших интересах обеспечить безопасность и свободу судоходства морских путей, включая Ормузский пролив, это очевидно», — сказала Могерини, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али-Резу Тангисири заявлял, что Тегеран обеспечивает безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе, поэтому иностранные военные корабли, в том числе Соединённых Штатов и Великобритании, там не нужны.

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