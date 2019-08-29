Джакарта, , 11:15 — REGNUM

Посол Индонезии в Великобритании и Ирландии Ризал Сукма на семинаре в Джакарте заявил, что перспективы Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индо-Тихоокеанском регионе (AOIP) могут служить платформой для снижения конфликтов между сверхдержавами в регионе, сообщает информационное агентство Antara.

Ожидается, что с появлением AOIP АСЕАН будет поддерживать актуальность, центральную роль, единство и автономию Юго-Восточной Азии.

Кроме того, продолжил посол, целью АСЕАН является преодоление проблем, связанных с изменениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане.

«Мы уже знаем, что Китай — великая держава. Мы также знаем, что США пытаются сохранить свое превосходство в мире, разрушая международный порядок, который они создавали с 1945 года. АСЕАН больше не может просто сидеть и наблюдать за тем, как сверхдержавы активно определяют будущее их региона», — подчеркнул Ризал Сукма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ под названием перспективы АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе был принят на саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который завершился в Бангкоке (Таиланд) 23 июня 2019 года.

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