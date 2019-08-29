Москва, , 11:09 — REGNUM

Выплату аванса индийской стороной за поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» подтвердила пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Подробностей известно мало. Было перечислено свыше $750 млн. В пресс-служба ФСВТС отметили, что «вопрос с авансированием контракта решен».

Напоминаем, что контракт на поставку С-400 в Индию был подписан в 2018 году на сумму, превышающую $5 млрд. ЗРК «Триумф» в настоящее время состоит на вооружении не только в России, а также в Белоруссии и Китае.

В июле начались поставки комплексов в Турцию.