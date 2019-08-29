Киев, , 11:09 — REGNUM

Как минимум один министр правительства Владимира Гройсмана продолжит работу и в новом Кабинете министров Украины, заявил журналистам сегодня, 29 августа, один из лидеров партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM .

«Я точно знаю, что в новом Кабмина должна остаться министр финансов Оксана Маркарова. Она большой специалист», — заявил он.

Ранее источники сообщали, что свой пост сохранит и глава МВД Украины Арсен Аваков. Арахамия не подтвердил эту информацию, заявив, что это «очень сложный вопрос».

По словам представителя «Слуги народа», в рамках объявленного в Раде перерыва до 13:00 политическая сила организует небольшое заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов.

ИА REGNUMнапоминает, что Рада нового созыва начала работу сегодня, 29 августа. На сегодня же планируется назначение нового правительства Украины.