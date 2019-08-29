Лондон, , 10:54 — REGNUM

Жители Великобритании выступили в защиту парламента, работу которого приостановил премьер-министр Борис Джонсон. Соответствующую петицию, опубликованную на сайте законодательного органа, за сутки подписали более 1 млн человек.

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В ней говорится, что работу парламента нельзя остановить, и его нельзя распустить до тех пор, пока на достаточный срок не будет продлен период времени, предусмотренный в статье 50 Лиссабонского договора о ЕС, регулирующий процесс выхода стран из Евросоюза. Либо пока Великобритания не откажется от Brexit.

Автор петиции Марк Джонстон опубликован обращение 27 августа. На текущий момент петицию поддержали 1 млн 244 тыс. человек. Парламент обязан ответить на петицию, набравшую более 10 тыс. подписей, и провести дебаты в случае, если она набирает больше 100 тыс. голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа королева Елизавета II одобрила инициативу Джонсона о приостановке текущей сессии парламента до 14 октября. Это фактически не оставляет парламентариям времени для противодействия «жёсткому» Brexit.

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