Псков, , 10:48 — REGNUM

Досрочное голосование началось на выборах в Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, проголосовать досрочно можно с 28 августа до 3 сентября в помещениях территориальных избирательных комиссий.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С 4 по 7 сентября досрочное голосование возможно в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие и в выходные дни согласно графику их работы.

Напомним, досрочное голосование предусмотрено для тех избирателей, которые не смогут присутствовать на выборах 8 сентября 2019 года по уважительной причине. Такими считаются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области в единый день голосования пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях региона, в том числе довыборы в Псковское областное собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую думу (по одномандатному избирательному округу № 13). В шести районах — Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском — выберут новых глав.

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