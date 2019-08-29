Киев, , 10:49 — REGNUM

Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва принесли присягу, сообщило 29 августа издание Liga.net.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Торжественная церемония прошла в сессионном зале в Киеве. К принесению присяги депутатов пригласил спикер рады предыдущего созыва Андрей Парубий.

Текст присяги зачитал старейший депутат нового парламента Юлий Иоффе.

На мероприятии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, а также все предыдущие президенты Украины, за исключением беглого Виктора Януковича, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства и иностранные гости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман сложил свои полномочия, о чём сообщил в видеообращении.

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