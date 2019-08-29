Киев, , 10:46 — REGNUM

Верховная рада Украины в первый рабочий день, 29 августа, будет работать до исчерпания повестки дня, включающей в себя 27 вопросов.

Об этом журналистам заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает корреспондент ИА REGNUM .

В частности, Стефанчук подчеркнул, что сегодня депутаты рассмотрят кадровые назначения:

«Это премьер-министр, правительство, генпрокурор, глава Службы безопасности Украины и два министра, которые назначаются президентом (министр иностранных дел и министр обороны)», — отметил он.

Представитель Зеленского пообещал постараться провести в первый день регистрацию наиболее важных инициатив и дать им толчок — «чтобы в ближайшее время все, что пообещали, воплотилось в жизнь».

В завершение Стефанчук предположил, что сегодня же Рада может проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

ИА REGNUMнапоминает, что главным претендентом на пост премьер-министра Украины является нынешний заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук.