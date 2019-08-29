Нур-Султан, , 10:43 — REGNUM

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил лидеров ядерных держав собраться для диалога в Нур-Султане, сообщает 29 августа агентство «Казинформ».

Бывший глава республики считает, что Казахстан является «признанным донором» международной безопасности и стабильности. Назарбаев считает, что ядерные державы должны сделать шаг в сторону диалога о будущем мирового сообщества и обсудить вопросы ядерного разоружения и нераспространения.

«Мне кажется, что сейчас время — сесть и договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Нур-Султане проходит торжественная церемония вручения Назарбаевской премии за безъядерный мир, в которой принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

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