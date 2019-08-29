Оренбург, , 10:41 — REGNUM

В Оренбурге в единый день голосования, 8 сентября, будет работать 214 избирательных участков. Главное требование расположения избирательных участков — создание максимальных удобств для избирателей и обеспечение шаговой доступности к избирательным участкам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

Большинство мест расположения избирательных участков останется традиционным. Переносу подвернут менее десяти избирательных участков. Кроме того, будет создано три новых участка.

Напомним. 8 сентября в Оренбургской области пройдут выборы губернатора Оренбургской области, а также в шести муниципальных образования пройдут выборы депутатов.

По данным облизбиркома, на территории региона откроется 1706 избирательных участков. На 410 участках установят КОИБы. Процесс выборов в режиме онлайн будет транслироваться с 597 участков.

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