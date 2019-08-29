Москва, , 10:41 — REGNUM

Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом. Украинскому силовику инкриминируют применение в вооруженном конфликте запрещённых средств и методов, сообщает 29 августа пресс-служба СКР.

Обвиняемый по части 1 статьи 356 УК РФ — командир 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Гудзь. Как полагает следствие, в июне и июле 2019 года Гудзь производил артиллерийские обстрелы территории Донецкой Народной Республики из тяжелых видов вооружения. В результате пострадали четверо мирных жителей.

Следователи устанавливают других причастных к совершению военных преступлений в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал документы о преступлениях, совершенных украинскими силовиками в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

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