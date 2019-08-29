Москва, , 10:36 — REGNUM

Пилотажная группа «Русские витязи» устроила в Монголии показательные выступления в честь 80-летия победы на Халхин-Голе. Воздушный праздник прошёл 28 августа в местности Хой долоон худаг недалеко от Улан-Батора.

Как сообщает сайт «Монцамэ», авиашоу вызвало огромный интерес жителей Монголии. Власти даже запустили специальные автобусы для доставки на место желающих полюбоваться на фигуры высшего пилотажа в небе.

Кроме простых жителей, за представлением пяти российских истребителей следили президент страны Х. Баттулга, мэр Улан-Батора С. Амарсайхан, начальник штаба ВВС страны, бригадный генерал Б. Батбаяр.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Батбаяр наградил 57 членов 234-го гвардейского истребительного Проскуровского авиационного полка юбилейной медалью 80-летия победы на Халхин-Голе.

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