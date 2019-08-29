Москва, , 10:36 — REGNUM

Интерес Турции к закупкам истребителей Су-57 может объясняться как желанием властей этой страны сделать лучший из возможных выборов, так и намерением оказать давление на США, отметил обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян в четверг, 29 августа, комментируя заявления президента Турции.

Су-57 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Реджеп Тайип Эрдоган выразил интерес к закупкам российских истребителей, а Владимир Путин утвердительно ответил на его вопрос о возможности закупок Су-57.

«Интерес Турции к российским истребителям очевиден, так как в условиях заморозки закупок американских истребителей пятого поколения F-35 других вариантов немного. Учитывая проблемы в отношениях с западными странами , могут возникнуть вопросы и с закупками европейских машин (французкий Rafale, шведский Gripen и др.). Фактически основным выбором в такой ситуации становятся российские или китайские истребители.

При этом российские машины, такие как Су-30СМ и Су-35, имеют очень хорошую репутацию, что делает их в таком случае оптимальным выбором. Су-57 же может быть ставкой на будущее, пусть и более рискованной и дорогой, так как этот истребитель пятого поколения пока ещё недоработан.

Не стоит исключать и того, что президент Турции, говоря о возможных закупках российских самолётов, хочет оказать давление на США с целью разморозить сделку по F-35», — отметил Леонид Нерсисян.