Киев, , 10:34 — REGNUM

Сегодня, 29 августа, начала свою работу Верховная рада Украины нового созыва, сформированная по результатам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Избранные народные депутаты Украины уже приняли присягу. Глава предыдущего созыва парламента Андрей Парубий передал полномочия и пожелал преемникам «плодотворной работы».

Президент Владимир Зеленский после ряда формальностей выступит перед новоизбранными депутатами с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Также в ходе сегодняшнего рабочего дня, согласно повестке, депутаты должны сегодня сформировать временный президиум, создать фракции и группы, выбрать нового спикера парламента и его заместителей, распределить комитеты, определить формат согласительного совета и освещение работы парламента, назначить новое правительство Украины, министров, главу Службы безопасности Украины, дать согласие на назначение нового генерального прокурора.

Сразу после принятия присяги в работе Рады был объявлен перерыв до 13 часов по местному времени. В течение перерыва должны письменно подписать присягу и получить официальное удостоверение и нагрудный знак.

Всего сегодня парламент Украины должен рассмотреть 27 вопросов, предполагается, что заседание Рады продлится до позднего вечера.

ИА REGNUMнапоминает, что монобольшинство в Раде имеет партия Зеленского «Слуга народа». Политическая сила располагает 254 депутатскими мандатами, при том, что для положительного голосования нужна поддержка 226 парламентариев.