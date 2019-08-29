Цхинвал, , 10:33 — REGNUM

Министерство иностранных дел Южной Осетии 28 августа опубликовало на своем официальном сайте заявление, в котором потребовало незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ на приграничных территориях Южной Осетии.

Внешнеполитическое ведомство указало на появление на территории Южной Осетии близ границы с Грузией в селе Цнелис Знаурского района грузинских вооруженных формирований, которые осуществляют строительство укрепленных военных объектов и инженерных коммуникаций. МИД отметил, что, судя по масштабам производимых работ, эта провокация готовилась заранее.

МИД Южной Осетии В Цхинвале расценивают эти действия как сознательное и демонстративное нагнетание обстановки на приграничных территориях, чреватое серьезной дестабилизацией ситуации не только на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии, но и в регионе в целом.

В заявлении также указано, что МИД расценивает действия со стороны Грузии как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии. Внешнеполитическое ведомство отметило, что «в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности её граждан».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 августа в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии грузинские силовые структуры прорубили лес и провели дорогу, выставили пост и грузинский флаг. 25 августа в окрестностях н. п. Синагур Дзауского района продолжилось строительство площадки под оборудование объектов грузинской полиции Грузии. 27 августа комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил о продолжающихся провокациях на государственной границе с Грузией в окрестностях н. п. Уиста (ранее Цнелис) Знаурского района Южной Осетии. 28 августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приехал в Знаурский район и ознакомился с ситуацией на месте, отдав необходимые поручения руководителям силовых структур. В тот же день пограничные службы Южной Осетии в выполнили рейды на бронетехнике, комитет госбезопасности Южной Осетии осуществил в Знаурском районе мероприятия по поддержанию пограничного режима.

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