Исламабад, , 10:25 — REGNUM

Испытания ракеты малой дальности, которую можно оснащать как обычной, так и ядерной боеголовкой, 29 августа провели вооруженные силы Пакистана. Об этом написал пресс-секретарь военного ведомства Асиф Гафур в своем Twitter.

Он сообщил, что был произведен успешный пуск баллистической ракеты «Газнави», которая относится к классу «земля — земля». Также глава пресс-службы отметил, что президент и премьер-министр Исламской Республики поздравили граждан с удачными испытаниями.

Напомним, что ракеты малой дальности «Газнави» могут поражать цели на расстоянии до 290 км. Первые их испытания прошли в 2002 году. По разным оценкам, у Пакистана имеется от 30 до 50 данных ракет.