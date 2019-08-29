Ереван, , 10:25 — REGNUM

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России уничтожили условного противника в горах Армении, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что маневры проходят в рамках двусторонних командно-штабных учений. При выполнении поставленной задачи артиллеристы использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В военном округе добавили, что артиллерийские расчеты проведут также стрельбы по целям на дистанции от 1 до 20 км. Военнослужащие отработают навыки использования навигационной аппаратуры, баллистических станций, гирокомпасов и современных средств связи.

Напомним, 27 августа в министерстве обороны Армении сообщили, что подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) Армении примут участие в военных учения «Боевое братство 2019» в России.

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