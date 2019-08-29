Ереван, 29 августа 2019, 10:25 — REGNUM
Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России уничтожили условного противника в горах Армении, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Отмечается, что маневры проходят в рамках двусторонних командно-штабных учений. При выполнении поставленной задачи артиллеристы использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
В военном округе добавили, что артиллерийские расчеты проведут также стрельбы по целям на дистанции от 1 до 20 км. Военнослужащие отработают навыки использования навигационной аппаратуры, баллистических станций, гирокомпасов и современных средств связи.
Напомним, 27 августа в министерстве обороны Армении сообщили, что подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) Армении примут участие в военных учения «Боевое братство 2019» в России.
Читайте также: Подразделения ПВО ВС Армении отправятся в Россию на учения ОДКБ
Читайте ранее в этом сюжете: Подразделения ПВО ВС Армении отправятся в Россию на учения ОДКБ