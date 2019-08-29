Киев, , 10:27 — REGNUM

Глава «Укрметаллургпрома» Александр Каленков написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил 29 августа сайт «Обозреватель».

В письме металлург попросил Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос об отмене американских пошлин на украинскую сталь.

«Просим вас поднять вопрос о заинтересованности Украины получить квоту на беспошлинные поставки стали в США во время встречи президентов Украины и США», — сказано в письме.

Каленков отметил, что экспорт украинской стали не угрожает США, поскольку занимает в структуре американского импорта стальной продукции менее 1%.

Напомним, США ввели пошлину в размере 25% на импорт всех видов стальной продукции в марте 2018 года. Доля металлургической продукции в украинском экспорте в США занимает 61%.

Ожидается, что президенты США и Украины встретятся в Польше на мероприятии, посвящённом дате начала Второй Мировой войны.

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