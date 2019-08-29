Киев, 29 августа 2019, 10:27 — REGNUM
Глава «Укрметаллургпрома» Александр Каленков написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил 29 августа сайт «Обозреватель».
В письме металлург попросил Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос об отмене американских пошлин на украинскую сталь.
Каленков отметил, что экспорт украинской стали не угрожает США, поскольку занимает в структуре американского импорта стальной продукции менее 1%.
Напомним, США ввели пошлину в размере 25% на импорт всех видов стальной продукции в марте 2018 года. Доля металлургической продукции в украинском экспорте в США занимает 61%.
Ожидается, что президенты США и Украины встретятся в Польше на мероприятии, посвящённом дате начала Второй Мировой войны.
Читайте также: Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон