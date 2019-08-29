Москва, , 10:20 — REGNUM

Акции протеста в Гонконге продолжаются уже неприлично долго и наносят огромный ущерб экономике города. Поэтому рано или поздно властям придется менять тактику противодействия, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя ротацию КНР военных в Гонконге.

«Хотя агентство Синьхуа сообщает, что событие носит регулярный характер и это уже 22-я ротация за всю историю базирования НОАК в специальном автономном районе,

однако в этом можно усмотреть предупреждение со стороны властей КНР о том, что, возможно, охрана важных объектов САР Гонконг будет передана войскам и власти предпримут более строгие меры в отношении нарушителей общественного порядка.

Если это так, то можно будет увидеть переломный момент в этой истории, и власти КНР готовы доказать, что такие строгие меры обоснованы ещё и фактом вмешательства в них иностранных государств», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство «Синьхуа» передавало, что Китай провел очередную ротацию войск в Гонконге.

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